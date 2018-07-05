"Торонто" надеется сохранить Мэттьюса, Нюландера и Марнера

Генеральный менеджер "Торонто" Кайл Дубас заявил, что клуб сделаем все возможное для продления контрактов с молодыми лидерами клуба, нападающими Остоном Мэттьюсом, Вильямом Нюландером и Митчем Марнером. Сейчас Нюландер – ограниченно свободный агент, в следующем сезоне истекают соглашения двух хоккеистов.

– Мы можем это сделать, и мы это сделаем. Мы будем очень терпеливы, – цитирует Дубаса Sportsnet. – Я бы не ожидал ничего неизбежного – по крайней мере, сегодня – в отношении любого из троих. Когда игрок подписывает долгосрочный контракт – это всегда дискуссия, они должны понимать, куда движется команда. Поэтому дело может идти медленнее, чем хотелось бы некоторым людям. Но важно, чтобы они не просто подписали длинный контракт с хорошей зарплатой, а понимали, что являются частью долгосрочного проекта.