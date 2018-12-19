"Торонто" на выезде разгромил "Нью-Джерси"

"Торонто" в гостях переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:2). "Мэйпл Ливз" одержал первую победу после двух подряд поражений.

Российские игроки гостей Игорь Ожиганов и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси Дэвилз" (Нью-Джерси) - "Торонто Мэйпл Ливз" (Торонто) - 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Голы: Таварес - 21 (Кадри, Мэттьюс), 6:01 - 0:1. Мэттьюс - 17, 7:58 - 0:2. Марло - 9 (Кадри, Дермотт), 13:38 - 0:3. Ватанен - 2 (Бойл), 18:44 - 1:3. Марнер - 9 (Таварес), 21:45 - 1:4. Райлли - 11 (Кадри, Браун), 39:57 - 1:5. Хишир - 8 (Холл, Палмиери), 54:47 - 2:5. Эннис - 6 (Браун, Линдхольм), 56:28 - 2:6. Эннис - 7 (Гардинер, Браун), 58:30 - 2:7.

Вратари: Кинкейд (Блэквуд, 40:00) - Андерсен.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 29 (8+9+12) - 31 (11+10+10).

Наши: - - Зайцев (18.10/3/+1), Ожиганов (16.48/2/0).

19 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.