"Торонто" и "Рейнджерс" забросили 13 шайб на двоих. Зайцев набрал два очка

"Торонто" обыграл "Рейнджерс" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей 2 (1+1) очка набрал российский защитник Никита Зайцев.

Дублем у канадской команды отметился Зак Хаймэн, по шайбе забросили Доминик Мур, Тайлер Бозак, Назем Кадри, Лео Комаров и Джейк Гардинер. У "Рейнджерс" 4 (1+3) очка набрал Матс Цуккарелло, также отличились Джей. Ти. Миллер, Мика Зибанежад, Марк Стаал и Кевин Шаттенкирк.

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на льду 13 минут 58 секунд, нанес один бросок по воротам соперника и завершил встречу с показателем полезности "-1".

Зайцев отыграл 19 минут 37 секунд, три раза бросил по воротам, провел силовой прием и заработал показатель полезности "+4".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Рейнджерс" – 8:5 (5:2, 0:3, 3:0)

Голы: Мур - 1 (ЗАЙЦЕВ, Мартин), 2:30 - 1:0. Миллер - 1 (Крайдер, Хэйс), 3:42 - 1:1. Хаймэн - 1 (Нюландер), 5:34 - 2:1. Гардинер - 1 (бол.), 11:07 - 3:1. ЗАЙЦЕВ - 1 (Хэйнси, Кадри), 13:59 - 4:1. Хаймэн - 2, 17:19 - 5:1. Шаттенкирк - 1 (бол., Цуккарелло-Осен, Крайдер), 19:37 - 5:2. Зибанежад - 3 (бол., Шаттенкирк, Цуккарелло-Осен), 27:43 - 5:3. Стаал - 1 (Цуккарелло-Осен, Макдона), 32:14 - 5:4. Цуккарелло-Осен - 1 (Стаал, Миллер), 34:06 - 5:5. Бозак - 1 (Гардинер, Марнер), 47:17 - 6:5. Комаров - 1 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 49:52 - 7:5. Кадри - 2 (бол., Марло, Комаров), 58:30 - 8:5.

Вратари: Андерсен - Павелец (32:05 - 32:14, 55:35 - 56:16, 56:42 - 57:18).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 41 (17+11+13) - 35 (12+15+8).

Наши: Зайцев (19:37/3/+4) - Бучневич (13:58/1/-1).

8 октября. Торонто. Air Canada Centre.