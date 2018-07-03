"Торонто" - фаворит сезона-2018/19 в НХЛ, "Вашингтона" нет среди лидеров

Фаворитом предстоящего сезона в НХЛ будет "Торонто", сообщает TSN, проанализировав коэффициенты американских букмекеров. Шансы клуба выросли с 10/1 в июне до 7/1 после подписания контракта с Джоном Таваресом. Также в тройку главных претендентов на победу в Кубке Стэнли оказались "Тампа-Бэй" с коэффициентом 9/1 и "Бостон" – 19/2.

Примерно равными считаются шансы "Нэшвилла" (11/1), "Вегаса" (11/1) и "Питтсбурга" (12/1). Худшие шансы – у "Оттавы" – 150/1.

Отметим, что последнего победителя Кубка Стэнли "Вашингтона" нет в первой шестерке фаворитов.