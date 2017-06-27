Торнтон перейдет из "Сан-Хосе" в "Лос-Анджелес"?

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон может сменить клубную прописку, сообщает LA Kings Insider. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Лос-Анджелес". Стороны ведут переговоры. Отмечается, что решающим фактором могут стать условия личного соглашения.

В завершившемся плей-офф НХЛ минувшего сезона 37-летний канадец играл за "Шаркс" с разрывом связок колена. Торнтон перенес операцию. Предположительно, он должен восстановиться к началу сезона.

Напомним, что нападающий играет за "Акул" с 2005 года. У форварда подходит к концу контракт, по условиям которого он зарабатывал 6,75 миллиона долларов за сезон.