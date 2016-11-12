Тони Эспозито и Клифф Королл возглавят команду ветеранов "Чикаго" в матче с "Сент-Луисом"

Стал известен состав команды ветеранов "Чикаго" на матч с "Сент-Луисом". "Блэкхокс" возглавят легенды клуба Тони Эспозито и Клифф Королл. Матч состоится 31 декабря в Сент-Луисе, за день до игры основных команд.

Вратари: Мюррей Баннерман, Даррен Пенг, Джимми Уэйт.

Защитники: Эдриан Окойн, Реджи Керр, Стив Конройд, Джек О’Кэллахан, Стив Поупст, Брент Сопел, Гэри Сутер.

Нападающие: Адам Буриш, Кайл Колдер, Дэниэл Карсилло, Джим Камминс, Эрик Дазе, Бен Игер, Дэйв Макки, Джамал Майерс, Грант Малви, Трой Мюррей, Брайан Нунэн, Рид Симпсон.

Тренерский штаб: Тони Эспозито, Клифф Королл.