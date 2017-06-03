Томаш Вокоун: "Втайне желаю, чтобы "Нэшвилл" выиграл Кубок Стэнли"

Бывший вратарь "Нэшвилла" и "Питтсбурга" Томаш Вокоун в преддверии третьего матча финальной серии Кубка Стэнли подчеркнул, что не расстроится, если "Пингвинз" станут обладателями трофея. При этом экс-голкипер надеется, что "Предаторз" одержат победу в этом противостоянии.

- Втайне я желаю победы "Нэшвиллу", но не расстроюсь, если выиграет "Питтсбург", - приводит официальный сайт НХЛ слова Вокоуна. - Я рад, что эти команды сошлись в финале, они демонстрируют хорошую игру. Хоккей в выигрыше от этого противостояния.

Напомним, что на данный момент "Питтсбург" ведет в серии с "Нэшвиллом" (2-0). Третий матч состоится завтра, начало игры - в 3.00 по московскому времени.