Томаш Вокоун: "Мысли о невезении убьют Ринне"

Бывший вратарь "Нэшвилла" и "Питтсбурга" Томаш Вокоун в преддверии третьего матча финальной серии Кубка Стэнли подчеркнул, что голкиперу "Предаторз" Пекке Ринне нужно задуматься над своей игрой. При этом он выразил уверенность в том, что 34-летнему финну нельзя зацикливаться на мыслях о невезении.

- В первом матче он ждал броска 37 минут, и этот бросок оказался классным. Для вратаря это сложно, но я не могу его винить. Вторая встреча была в чем-то похожа. Сейчас он должен задуматься над ошибками и постараться их исправить.

Ему нельзя зацикливаться на мысли о невезении, потому что это убьет его. Если голкипер начинает переживать по поводу вещей, которые ему неподконтрольны, это конец.

Напомним, что на данный момент "Питтсбург" ведет в серии с "Нэшвиллом" (2-0). Третий матч состоится завтра, начало игры - в 3.00 по московскому времени.