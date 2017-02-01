09:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Томас Грайсс: "Рад, что могу остаться в "Айлендерс"

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Голкипер "Айлендерс" Томас Грайсс рад, что подписал новый контракт с клубом. 29-летний американец, который летом этого года мог стать неограниченно свободным агентом, поставил подпись под новым трехлетним соглашением.

- Временами начинаешь сомневаться в себе, - цитирует пресс-служба лиги Грайсса. - Но нужно всегда иметь цель. Ради нее мы работаем. Если ее нет, тогда не во что верить. Ради нее мы играем, работаем. Новый контракт - это замечательно. Я счастлив. Очень приятное ощущение. Я многого здесь добился и очень доволен, что могу здесь остаться.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/greiss-happy-to-be-staying-with-islanders/c-286323946

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КОММЕНТАРИИ (1)
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milorad

"29-летний американец, который летом этого года мог стать неограниченно свободным агентом", вы чего там курите в редакции...Исправьте гражданство и возраст.

09:38

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