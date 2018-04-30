Том Уилсон: "Я ни в коем случае не хотел попасть в голову Дюмулину"

Форвард "Вашингтона" Том Уилсон после второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (4:1, 1-1 в серии) отметил, что он не пытался нанести травму защитнику "Пингвинз" Брайану Дюмулину. Последний в результате столкновения не смог продолжить матч.

– Столкновение тяжелое, но я ни в коем случае не старался попасть ему в голову, – цитирует Уилсона Washington Post. - Я просто катился и старался выполнить свою работу. К сожалению, произошло такое столкновение.

Я несколько раз пересмотрел эпизод и не понимаю, что можно было сделать по-другому. Мне нужно проанализировать этот момент еще раз. Понятно, что никогда не хочешь нанести травму сопернику. Дисквалификация? Надеюсь, что Брайану будет лучше, тогда посмотрим, что будет.