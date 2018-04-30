08:35 | Хоккей — НХЛ

Том Уилсон: "Я ни в коем случае не хотел попасть в голову Дюмулину"


Форвард "Вашингтона" Том Уилсон после второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (4:1, 1-1 в серии) отметил, что он не пытался нанести травму защитнику "Пингвинз" Брайану Дюмулину. Последний в результате столкновения не смог продолжить матч.

– Столкновение тяжелое, но я ни в коем случае не старался попасть ему в голову, – цитирует Уилсона Washington Post. - Я просто катился и старался выполнить свою работу. К сожалению, произошло такое столкновение.

Я несколько раз пересмотрел эпизод и не понимаю, что можно было сделать по-другому. Мне нужно проанализировать этот момент еще раз. Понятно, что никогда не хочешь нанести травму сопернику. Дисквалификация? Надеюсь, что Брайану будет лучше, тогда посмотрим, что будет.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!