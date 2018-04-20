Том Уилсон: "Вашингтон" хорошо играл весь матч"

Форвард "Вашингтона" Том Уилсон отметил, что его команда смогла воспользоваться шансами, которые предоставил "Коламбус" в четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли (4:1). Партнер Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по звену набрал 2 (1+1) очка.

- Они всегда усердно трудятся. Это команда, которая опускает голову и работает, - цитирует официальный сайт НХЛ Уилсона. - Сегодня у нас появился шанс, и мы им воспользовались. Нам удалось забить несколько классных голов, и мы хорошо действовали весь матч.