Том Уилсон: "Кузнецов – замечательный лидер и ведет команду за собой, как и Овечкин"

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон заявил, что партнер по команде Евгений Кузнецов наряду с капитаном Александром Овечкиным является лидером "Кэпиталз".



- Кузнецов – один из лидеров по игровому времени, постоянно контролирует шайбу. Это здорово. Удивительно, что он играет без травм, - цитирует официальный сайт НХЛ Уилсона. - От него многого ждут, а это сильно давит. На суперзвезд рассчитывают в каждой игре, и они оправдывают ожидания. Он замечательный лидер и ведет команду за собой, как и Овечкин.

Напомним, Кузнецов получил травму руки во втором матче финальной серии НХЛ против "Вегаса" (3:2, счет в серии 1-1). Участие россиянина в следующей игре, которая пройдет 3 июня, под вопросом.