Том Уилсон: "Как только шайба оказалась в сетке, все пошло кругом"

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон после первого матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Торонто" (3:2) поделился эмоциями. По словам форварда, забросившего победную шайбу, команда смогла успокоиться после неудачного начала.

- Эмоции бьют через край, - цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ. - С ума сойти. Как только шайба оказалась в сетке, все пошло кругом. Надо будет посмотреть запись. Но очень приятно. Надеюсь, что и дальше будет немало поводов для радости.

Проигрывали 0:2 к десятой минуте? Тут все дело в инициативе. Они владели ей в начале, но мы успокоились, перестали нервничать и стали играть так, как хотели. Мы догнали их и теперь нам надо было поддерживать давление.