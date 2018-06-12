Том Уилсон – болельщикам "Вашингтона": "Мы будем семьей всегда"

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон признался болельщикам в любви после чемпионского парада, который прошел сегодня в родном городе команды. "Кэпиталз" выиграли свой первый Кубок Стэнли в истории, на прошлой неделе переиграв в пятом матче финальной серии "Вегас" (4:3, счет в серии 4-1).

- Какой удивительный день, проведенный вместе с вами! – написал в своем Твиттере Уилсон. – Это то, что я не забуду никогда. Это было невероятно, когда мы вышли из автобуса. Спасибо каждому из вас, мы будем семьей всегда!