08:58 | ХОККЕЙ — НХЛ

Том Роу: "Ягр вышел на второе место среди бомбардиров, но сейчас он расстроен"

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Главный тренер "Флориды" Том Роу подчеркнул, что форварда клуба Яромира Ягра командные успехи волнуют больше, чем личные достижения. В сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (1:3) чех отметился голевой передачей и вышел на второе место в НХЛ среди бомбардиров.

- Он расстроен, - цитирует официальный сайт НХЛ Роу. - Он второй бомбардир в истории НХЛ, но сейчас его это не волнует. Для него гораздо важнее было набрать очки. И многим молодым игрокам стоит у него поучиться. 

А еще они должны посмотреть, как он сегодня работал. Он проделал всю работу, которую должен был. Он просто играл. Этому стоит поучиться. 

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