Том Роу: "Мне нравится тренировать"

Генеральный менеджер "Флориды" Том Роу намерен до конца сезона тренировать команду, так как ему это нравится. 60-летний специалист с 28 ноября работает в качестве тренера после увольнения Жерара Галлана.
- Обману вас, если скажу, что мне не нравится быть тренером, - цитирует пресс-служба лиги Роу. - Решение о новом наставнике будет коллективным. Обсудим этот вопрос в межсезонье с руководством клуба.
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https://www.nhl.com/ru/news/rowe-intends-to-coach-panthers-at-least-thru-season-report/c-286621416