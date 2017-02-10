Том Роу: "Мне нравится тренировать"

Генеральный менеджер "Флориды" Том Роу намерен до конца сезона тренировать команду, так как ему это нравится. 60-летний специалист с 28 ноября работает в качестве тренера после увольнения Жерара Галлана.

- Обману вас, если скажу, что мне не нравится быть тренером, - цитирует пресс-служба лиги Роу. - Решение о новом наставнике будет коллективным. Обсудим этот вопрос в межсезонье с руководством клуба.