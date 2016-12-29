Том Линн: "Панарин подписал с "Чикаго" самый большой в истории НХЛ двухлетний контракт"

Том Линн, агент форварда "Чикаго" Артемия Панарина, сообщил, что его клиент подписал самый большой в истории НХЛ двухлетний контракт. Новое соглашение 25-летнего россиянина с клубом рассчитано до конца сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что Панарин заработает по новому двухлетнему соглашению 12 миллионов долларов.

– Мне кажется, много здесь и не скажешь, – цитирует "Р-Спорт" Линна. – Сам Артемий и все мы удовлетворены подписанным соглашением. По моей информации, это самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ. Безусловно, данный договор можно называть "контрактом-мостиком", такой вариант на данный момент представляется оптимальным.

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