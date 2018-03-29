Толванен может дебютировать за "Нэшвилл" в матче против "Баффало"

Бывший нападающий "Йокерита" Эли Толванен, выбранный "Нэшвиллом" на драфте-2017 под общим 30-м номером, может дебютировать за "Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало", утверждает инсайдер Боб Маккензи. По информации источника, окончательное решение о том, сыграет ли 18-летний финн против "Сэйбрз", примет главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Отметим, что Толванен официально еще не был представлен в качестве новичка "Нэшвилла". 26 марта нападающий говорил, что его мечта сыграть в НХЛ близка к осуществлению.

Напомним, форвард выступал в КХЛ за "Йокерит" с 2017 по 2018 год. В 49 матчах "регулярки" он набрал 36 (19+17) очков. В 11 играх Кубка Гагарина на его счету 7 (6+1) баллов за результативность.

Матч "Нэшвилл" - "Баффало" состоится в ночь на 1 апреля и начнется в 3.00 по московскому времени.