10:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

Тоффоли не сыграет с "Ванкувером" и "Эдмонтоном"

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Форвард "Лос-Анджелеса" Тайлер Тоффоли не поможет команде в ближайших выездных матчах из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ. Таким образом, он не сыграет с "Ванкувером" и "Эдмонтоном". 24-летний канадец не выходил на лед с 20 декабря.

- Его еще раз обследуют после Нового года, - отметил тренер команды Дэррил Саттер. - Так что он пропустит минимум неделю. И это только до следующего обследования.  

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/hansen-toffoli-faulk-injured/c-285082160

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