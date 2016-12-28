Тоффоли не сыграет с "Ванкувером" и "Эдмонтоном"

Форвард "Лос-Анджелеса" Тайлер Тоффоли не поможет команде в ближайших выездных матчах из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ. Таким образом, он не сыграет с "Ванкувером" и "Эдмонтоном". 24-летний канадец не выходил на лед с 20 декабря.

- Его еще раз обследуют после Нового года, - отметил тренер команды Дэррил Саттер. - Так что он пропустит минимум неделю. И это только до следующего обследования.