Тодд Вудкрофт: "По-моему, решение НХЛ по Олимпиаде-2018 не окончательное"

Ассистент главного тренера "Виннипега" и сборной Швеции Тодд Вудкрофт, который проводил тренировку в "Школе Павла Дацюка", выразил надежду на то, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде 2018 года. Ранее сообщалось, что лига приняла окончательное решение не отпускать хоккеистов на Игры в Пхенчхане.

- По-моему, это не финальное решение, - сказал Вудкрофт. - По крайней мере, я надеюсь на это. Все понимают, что игроки хотят сыграть на Олимпиаде. Болельщики тоже хотят видеть хоккеистов из НХЛ на Олимпиаде. Увы, я не в том статусе, чтобы высказывать мнение по этому вопросу. Давайте подождем окончательного решения.

- Почему все игроки хотят ехать на Олимпиаду, но свое мнение высказывают единицы, такие как Овечкин?

- Потому что это выходит за границы их возможностей. Тут от игроков и тренеров мало что зависит. Например, я хочу полетать на вертолете, но никак не могу сделать это сам. Так же и с игроками и Олимпиадой. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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