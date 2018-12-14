Тодд Рирден: "Сейчас Овечкин показывает свой наилучший хоккей"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден оценил текущее выступление капитана команды Александра Овечкина.

"У него прекрасное начало сезона. В частности, он отлично играет в формате "пять на пять" и реализует моменты. Овечкин создает их и делает все правильно. В этом году лн является отличным лидером. Я знаю, что какой-то другой сезон статистически у него был лучше. Но с моей точки зрения, сейчас он показывает свой наилучший хоккей", - приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Сейчас Овечкин является лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги. В 30 матчах он забросил 25 шайб. Недавно форвард побил рекорд Павла Буре по количеству хет-триков среди россиян - на его счету 21 матч, в которых он забивал по три гола.