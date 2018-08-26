Тодд Рирден: "Овечкин никогда так здорово не играл в двусторонний хоккей"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден отметил, что новй сезон станет для капитана команды Александра Овечкина испытанием. По его словам, россиянину необходимо поддерживать хорошую форму на протяжении всего года.

- В прошлом году он приехал в тренировочный лагерь в хорошей форме, и его удачный старт сезона не был случайным, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Овечкина. - Мы это с ним обсуждали. Ему надо продолжать оставаться в таком состоянии и поддерживать форму на протяжении всего года, что позволило нам добиться успеха в том году. Он никогда не играл так здорово в двусторонний хоккей. Вне всяких сомнений, он обладает элитарным уровнем снайперского таланта. Но едва ли не ключевой вещью для нас стало его умение играть как у чужих, так и у своих ворот.

Он проделал потрясающую работу и увидел, какое влияние может оказывать игрок, ставший первым российским капитаном, который выиграл Кубок Стэнли. Мы с ним много об этом говорили. О том, как много он сделал для своей страны, как здорово было привезти Кубок на родину и разделить этот опыт с людьми. Мы увидели, что это оказало влияние не только на него, но и на всю страну. Что просто здорово. Он и сам видит, как может влиять на результат, когда играет так успешно. Особенно это касается плей-офф, потому что я никогда не видел, чтобы кто-то так отдавался игре и команде.