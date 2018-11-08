11:46 | Хоккей — НХЛ

Тодд Рирден - о приеме Малкина: "Это то, с чем мы боремся в НХЛ"

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Главный тренер "Вашингтона"  Тодд Рирден осудил действия нападающего "Питтсбурга"  Евгения Малкина, который использовал грязный прием против его форварда Ти Джея Оши. Россиянин был удален до конца матча, который в итоге выиграл "Вашингтон" со счетом 2:1.

– Это те вещи, которые мы пытаемся удалить из игры в НХЛ, – цитирует CBC Рирдена. – Мы лучше других команд знаем, что с этим надо бороться.

 

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