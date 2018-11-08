Тодд Рирден - о приеме Малкина: "Это то, с чем мы боремся в НХЛ"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден осудил действия нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина, который использовал грязный прием против его форварда Ти Джея Оши. Россиянин был удален до конца матча, который в итоге выиграл "Вашингтон" со счетом 2:1.
– Это те вещи, которые мы пытаемся удалить из игры в НХЛ, – цитирует CBC Рирдена. – Мы лучше других команд знаем, что с этим надо бороться.
Malkin gets a major for this hit on Oshie, who went to the room pic.twitter.com/vUsRGLBbOL– CJ Fogler (@cjzero) 8 ноября 2018 г.
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