Тодд Рирден: "Кузнецов делает первые шаги на льду после травмы"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов впервые вышел на лед после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (1:3), сообщает The Washington Post.

– Посмотрим, как дальше пойдут дела, – цитирует главного тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена The Washington Post. – Пока что Кузнецов просто делает свои первые шаги на льду. Посмотрим, как будет реагировать его тело.

Кузнецов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провел 18 матчей и набрал 21 (6+15) очко. "Вашингтон" занимает второе место в Восточной конференции с 29 баллами.