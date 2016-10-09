Тодд Маклеллан: "Обмен Якупова в "Сент-Луис" выгоден для него и для "Эдмонтона"

Главный тренер "Эдмонтона" Тодд Маклеллан уверен, что обмен защитника Наиля Якупова в "Сент-Луис" пойдет на пользу игроку. "Блюз" приобрел права на 23-летнего россиянина, отдав "Ойлерз" форварда Зака Почайро и условное право выбора в третьем раунде драфта-2017.

- Мне кажется, что обмен пойдет на пользу Якупову, - приводит официальный сайт НХЛ слова Маклеллана. - Ему необходим свежий старт. Может быть в "Сент-Луисе" он получит возможность сыграть среди шести лучших и воспользуется им. Это должно было произойти. Раньше Якупов говорил, что не хочет оставаться в "Эдмонтоне". Думаю, что этот обмен выгоден для него и для нас.