Тодд Маклеллан: "Эдмонтону" просто ударили между ног, и он заслужил это"

Главный тренер "Эдмонтона" Тодд Маклеллан раскритиковал игру своей команды после поражения от "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6). Сегодняшнее поражение стало для "Ойлерз" первым в сезоне после двух побед.

- Мы выглядели как "Несносные медведи" (бейсбольная команда из одноименного фильма. - Прим. СЭ), - цитирует NBC Маклеллана. - Игроки не выполняли своих задач. Переход из обороны в атаку был беден. Никто от вратаря до синей линии и нападающих не был готов играть. Из каждой игры нужно извлекать уроки. Сегодня мы поняли, что не совсем готовы сделать шаг вперед. Нам просто ударили между ног, и мы заслужили это.