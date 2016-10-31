09:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

Тодд Маклеллан: "Андерсон провел исключительный матч"

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Главный тренер "Эдмонтона" Тодд Маклеллан отметил хорошую игру вратаря "Оттавы" Крейга Андерсона в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). Голкипер отразил все 37 бросков по воротам.

– Мы ждали, что эта команда может сплотиться вокруг своего вратаря и будет так за него играть, – цитирует официальный сайт НХЛ Маклеллана. – Андерсон провел исключительный матч. Я не думаю, что мы слишком уж усложнили ему работу. Он почти все время видел момент броска, а добиваний было мало. Нам следовало бы так же зачищать пространство перед воротами.

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