Ткачак выбирает между "Оттавой" и NCAA

Нападающий Брэди Ткачак к 12 августа определится с новой командой на предстоящий сезон. 18-летний хоккеист выбирает между контрактом новичка в "Оттаве" и продолжением карьеру в составе Бостонского университета в лиге NCAA.

– Решение будет основано на том, что лучше для моего развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе, – цитирует сайт НХЛ Ткачака. – Я хочу провести длинную карьеру и не хочу идти куда-то, где не смогу развиваться. Трудно сделать выбор, имея на руках два таких варианта, это два отличных места. Я хочу посоветоваться с родителями и братом, мне предстоит принять одно из самых важных решений в жизни

"Оттава" выбрала игрока под общим 4-м номером на драфте НХЛ-2018. В прошлом сезоне в составе университета он набрал 31 (8+23) очко в 40 встречах, а также 9 (3+6) очков в 7 играх молодежного чемпионата мира.