Тихоокеанский дивизион выиграл Матч звезд НХЛ, Василевский пропустил 3 шайбы

Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ. В финале она переиграла сборную Атлантического дивизиона (5:2).

Ворота проигравшей команды в первом периоде защищал россиянин Андрей Василевский, который сделал 8 сэйвов и пропустил три шайбы. Также за номинальных хозяев сыграл российский нападающий Никита Кучеров.

Матч звезд НХЛ

Финал

Атлантический дивизион - Тихоокеанский дивизион - 2:5 (1:3, 1:2)

Голы: Грин (2) - Ракелль (2), Бозер, Даути, Годро.

Вратари: Василевский (Прайс) - Смит (Флери).