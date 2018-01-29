Тихоокеанский дивизион выиграл Матч звезд НХЛ, Василевский пропустил 3 шайбы

Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ. В финале она переиграла сборную Атлантического дивизиона (5:2).
Ворота проигравшей команды в первом периоде защищал россиянин Андрей Василевский, который сделал 8 сэйвов и пропустил три шайбы. Также за номинальных хозяев сыграл российский нападающий Никита Кучеров.
Матч звезд НХЛ
Финал
Атлантический дивизион - Тихоокеанский дивизион - 2:5 (1:3, 1:2)
Голы: Грин (2) - Ракелль (2), Бозер, Даути, Годро.
Вратари: Василевский (Прайс) - Смит (Флери).
The Pacific Division wins the 2018 #NHLAllStarGame, and $1 million! 🎉 pic.twitter.com/khJIYWHkoh– NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 29 января 2018 г.
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