Тиджей Оши привез Кубок Стэнли в родной город с населением 1794 человека

Нападащий "Вашингтона" Ти Джей Оши привез Кубок Стэнли в родной город Уорроуд (штат Миннесота), сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ. Население городка составляет 1794 жителя.

- Кубок в городе - важнейшее событие для нас, - сказал Джей Хардуик, тренер местной школьной хоккейной команды. - В этом году сюда уже приезжала Джиджи Марвин, чтобы отпраздновать победу на Олимпиаде (в составе женской сборной США). Это было что-то! Но Кубка Стэнли здесь еще не было. Хоккеисты из нашего города выигрывали все в хоккее. И вот теперь здесь появится Кубок Стэнли. Это наивысшее достижение. Даже представить не могу, что здесь будет твориться.

В Уорроуде также выросли братья Кристианы (Билл, Роджер и Дэйв), ставшие олимпийскими чемпионами: Билл и Роджер - в 1960 году на Играх в Скво-Вэлли, а Дэйв - в 1980-м в Лейк-Плэсиде. В Зал хоккейной славы США вошли 5 человек из Уорроуда: братья Кристианы, Генри Буча и дедушка Джиджи Марвин Кэл Марвин.

В НХЛ этот город представляли Дэйв Кристиан (1980-1994), Эл Хэнгслебен (1979-1982), Буча (1972-1976), Чэд Эриксон (1992), Уайатт Смит (2000-2008), Оши (с 2008) и Брок Нельсон (с 2013).