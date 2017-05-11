Ти. Джей. Оши: "В "Вашингтоне" не было игрока, который повел бы команду за собой"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши после поражения от "Питтсбурга" (0:2) в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ подчеркнул, что в команде не нашлось игрока, который повел бы всех за собой. По его словам, для победы в Кубке Стэнли необходимо, чтобы каждый демонстрировал отличный хоккей.

- Чтобы добиться успеха в это время года, нужно чтобы все 20 игроков действовали отлично, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Оши. - Нужно, чтобы кто-то повел ребят за собой, но сегодня у нас этого не было.

Виноват ли Овечкин в голах "Питтсбурга"?