10:28 | Хоккей — НХЛ

Ти Джей Оши: "У "Вашингтона" не меняется настрой после побед или поражений"


Нападающий "Вашингтона"  Ти Джей Оши после победы над "Вегасом" в четвертом матче финала Кубка Стэнли (6:2) подчеркнул, что команда с одним настроем готовится к играм с "Голден Найтс". "Кэпиталз" в серии ведут со счетом 3-1 и находятся в одном шаге от выигрыша Кубка Стэнли.

- У нас не меняется настрой, если забивает другая команда, мы забиваем, или мы выигрываем, или они выигрывают, - цитирует официальный сайт НХЛ Оши. - Мы хорошо справляемся с этим. Все готовы выйти на свою смену и выполнить задачу. Так что мы будем к пятой игре готовиться с тем же подходом.

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