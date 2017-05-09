Ти. Джей. Оши: "У "Вашингтона" есть все для успеха"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши после победы над "Питтсбургом" (5:2) в шестом матче серии плей-офф Кубка Стэнли заявил, что его команда значительно улучшила свою игру в этой серии, благодаря чему одержала важную победу. Напомним, что счет в серии стал равный – 3-3, следующий матч состоится в четверг, 11 мая, в 2.30 по московскому времени.

– Мы отдаем все силы, боремся друг за друга, – цитирует сайт НХЛ Оши. – Если у кого-то что-то не получается, игроки всегда помогут. Наша команда улучшила игру в нападении, мы стали оказывать больше давления на защитников "Питтсбурга". У нас есть все для успеха.