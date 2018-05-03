Ти. Джей. Оши: "Три матча дисквалификации для Уилсона - это слишком"

Форвард "Вашингтона" Ти. Джей. Оши отметил, что партнер по команде Том Уилсон не заслужил трехматчевую дисквалификацию за жесткий силовой прием против нападающего "Питтсбурга" Зака Астона-Ризе в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3, 2-1).

- Я миллион раз получал подобные удары. Затем подходил к арбитру и говорил, что я получил удар в голову, а тот отвечал: "Соперник больше, чем ты", - приводит журналист Post-Gazette Джейсон Маккей слова Оши.



Считаю, что дисквалификация Уилсона на три матча - это слишком. Два игрока видят друг друга и летят навстречу в стык. Обычно один из них проигрывает данную битву. Факт в том, что Уилсона отстранили на три игры, а это слишком. Теперь мы завелись и будем пытаться победить в том числе и для него.

