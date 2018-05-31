Ти Джей Оши: "Сегодня, вне всяких сомнений, Холтби был нашим MVP"

Форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши после победы над "Вегасом" (3:2, 1-1 – в серии) отметил спасение Брэйдена Холтби в конце третьего периода. Голкипер смог остановить шайбу клюшкой, когда игрок соперника уже расстреливал пустой угол ворот.

– Это был невероятный сэйв, – цитирует Оши официальный сайт НХЛ. – Мы все время видим подобное на тренировках, но в такой момент встречи это было особенно потрясающе. Сегодня, вне всяких сомнений, он был нашим MVP.

"Вегас" – "Вашингтон": Невероятный сэйв холтби за 2 минуты до конца. видео