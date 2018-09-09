Ти Джей Оши: "Пусть "Питтсбург" подождет пару лет, чтобы мы его догнали"

Нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши считает, что его команда должна снова выиграть Кубок Стэнли. Он отметил, что в ранге действующего обладателя титула "Кэпиталз" будет большим раздражителем для "Питтсбурга" и других команд.

– Кто фаворит? "Вашингтон Кэпиталз", – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Оши. – Мы же почти целиком сохранили состав.

За исключением некоторых слов Малкина, интервью игроков "Питтсбурга" очень похожи на то, что говорили мы, когда они завоевывали Кубок. Они уже три раза выигрывали его, так? Пусть теперь подождут пару лет, чтобы мы их догнали.

Мне очень интересно. Я надеюсь, они подготовятся к встрече с нами. Это здорово. Мне нравится, когда нас очень хотят обыграть. Это же настоящее соперничество. После завершения серии плей-офф мы все ведем себя по отношению к соперникам очень уважительно, пожимаем руки, смотрим друг другу в глаза. Это очень серьезно. Это настоящая, честная борьба, хотя соперники ненавидят друг друга.

Если такое ощущение есть, значит, в тебе еще осталось то, что позволило победить. А значит можно этим воспользоваться. Я не переживаю по поводу того, в какой форме будет команда.

Надеюсь, ребята помнят, на каком уровне мы играли в прошлом сезоне. Не думаю, что нам придется это вспоминать, хотя говорят, что такое случается. Может быть, я ошибаюсь. Но я готов играть.