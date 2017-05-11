Ти. Джей. Оши: "Овечкин великолепно сыграл в плей-офф НХЛ"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши после поражения от "Питтсбурга" (0:2, 3-4) в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ высоко оценил игру капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина. По его словам, россиянин хорошо справился с ролью лидера.

- Я думаю, что Овечкин великолепно сыграл в плей-офф, - приводит USA Today слова Оши. - В прошлом году он тоже показал отличную игру, но на данном этапе должна побеждать команда. Александр хорошо справился с ролью лидера. Он забивал голы и вел нападение "Вашингтона".

Отметим, что Овечкин за 12 сезонов в "Вашингтоне" 9 раз выходил в плей-офф НХЛ. При этом россиянин ни разу не преодолевал барьер второго круга.