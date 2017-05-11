Ти. Джей. Оши: "Овечкин великолепно сыграл в плей-офф НХЛ"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши после поражения от "Питтсбурга" (0:2, 3-4) в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ высоко оценил игру капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина. По его словам, россиянин хорошо справился с ролью лидера.
- Я думаю, что Овечкин великолепно сыграл в плей-офф, - приводит USA Today слова Оши. - В прошлом году он тоже показал отличную игру, но на данном этапе должна побеждать команда. Александр хорошо справился с ролью лидера. Он забивал голы и вел нападение "Вашингтона".
Отметим, что Овечкин за 12 сезонов в "Вашингтоне" 9 раз выходил в плей-офф НХЛ. При этом россиянин ни разу не преодолевал барьер второго круга.
adamantane'
Дилан Ну теперь все. Овечкин никогда не возьмет Стэнли 10:22 ___________________________Почему же? Возьмёт да на старости хоккейных лет... возьмёт этот треклятый кубок ;)
10:46
adamantane'
Молодец, поддержал капитана.
10:45
Дилан
Ну теперь все. Овечкин никогда не возьмет Стэнли
10:22
HBK621381
fifa_guru ========сперва в новостях со его слов - ""В "Вашингтоне" не было игрока, который повел бы команду за собой"", а затем "Александр хорошо справился с ролью лидера. Он забивал голы и вел нападение "Вашингтона"." мда)) ========== ахаха, чотко )))
10:21
fifa_guru
сперва в новостях со его слов - ""В "Вашингтоне" не было игрока, который повел бы команду за собой"", а затем "Александр хорошо справился с ролью лидера. Он забивал голы и вел нападение "Вашингтона"." мда))
10:18
HBK621381
-5 в серии против пенс. согласен, сыграл великолепно. бггг
10:14