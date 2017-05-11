09:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ти. Джей. Оши: "Овечкин великолепно сыграл в плей-офф НХЛ"

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Среда. Вашингтон. "Вашингтон" - "Питтсбург" - 0:2. Александр ОВЕЧКИН.Виноват ли Овечкин в голах "Питтсбурга"?

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши после поражения от "Питтсбурга" (0:2, 3-4) в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ высоко оценил игру капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина. По его словам, россиянин хорошо справился с ролью лидера.

- Я думаю, что Овечкин великолепно сыграл в плей-офф, - приводит USA Today слова Оши. - В прошлом году он тоже показал отличную игру, но на данном этапе должна побеждать команда. Александр хорошо справился с ролью лидера. Он забивал голы и вел нападение "Вашингтона".

Отметим, что Овечкин за 12 сезонов в "Вашингтоне" 9 раз выходил в плей-офф НХЛ. При этом россиянин ни разу не преодолевал барьер второго круга.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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adamantane'

Дилан Ну теперь все. Овечкин никогда не возьмет Стэнли 10:22 ___________________________Почему же? Возьмёт да на старости хоккейных лет... возьмёт этот треклятый кубок ;)

10:46

adamantane'

Молодец, поддержал капитана.

10:45

Дилан

Ну теперь все. Овечкин никогда не возьмет Стэнли

10:22

HBK621381

fifa_guru ========сперва в новостях со его слов - ""В "Вашингтоне" не было игрока, который повел бы команду за собой"", а затем "Александр хорошо справился с ролью лидера. Он забивал голы и вел нападение "Вашингтона"." мда)) ========== ахаха, чотко )))

10:21

fifa_guru

сперва в новостях со его слов - ""В "Вашингтоне" не было игрока, который повел бы команду за собой"", а затем "Александр хорошо справился с ролью лидера. Он забивал голы и вел нападение "Вашингтона"." мда))

10:18

HBK621381

-5 в серии против пенс. согласен, сыграл великолепно. бггг

10:14