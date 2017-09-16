Ти. Джей. Оши: "Овечкин может повысить свой уровень"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши отметил, что одноклубник форвард Александр Овечкин может стать еще лучше в следующем сезоне чемпионата НХЛ. Ранее сообщалось, что Овечкин похудел на три килограмма по сравнению с плей-офф-2017.

– Овечкин выглядит сфокусированным, – цитирует AP Оши. – Я рад видеть, что он может помочь нашей команде. Всем известно, что он может повысить свой уровень. Я в восторге от этого.