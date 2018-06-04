Ти Джей Оши: "Очень важным в четвертом матче с "Вегасом" станет начало"

Нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши отметил, что в четвертом матче с "Вегасом" (2-1) важным станет начало игры. По его словам, игрокам необходимо принимать правильные решения при работе с шайбой.

- Мы неплохо действовали в субботу в целом, смена за сменой, - заявил Ти Джей Оши. - Завтра очень важным станет начало. Я считаю, что подготовка к игре будет в большей степени психологической, нежели физической. Очень важно принимать правильные решения при работе с шайбой. Если это получится, у нас будет хороший шанс не упустить возможность, которая открылась перед нами.