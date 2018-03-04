11:33 | Хоккей — НХЛ

Ти. Джей. Оши - об Овечкине: "Я никогда не видел, чтобы кто-то еще так играл"


Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши прокомментировал игру своего партнера по команде Александра Овечкина, который в сегодняшней игре против "Торонто" (5:2) забросил 40-ю шайбу в сезоне. Он отметил, что никогда не видел, чтобы кто-то играл так, как Овечкин.

Отметим, что это уже девятый сезон, когда россиянину удается достичь данной отметки.

– Не стоит удивляться достижениям Овечкина, его рекордам и голам. Он может забивать любым способом, – приводит слова Оши официальный русскоязычный сайт НХЛ. – И он очень стабилен в этом. Он снова забил 40 голов. Он забрасывает шайбы из года в год в каждой игре. Я никогда не видел, чтобы кто-то еще так играл.

Наши в Америке: 40 голов Овечкина

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/capitals-stars-deliver-capital-punishment-on-big-stage/c-296606898

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