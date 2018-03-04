Ти. Джей. Оши - об Овечкине: "Я никогда не видел, чтобы кто-то еще так играл"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши прокомментировал игру своего партнера по команде Александра Овечкина, который в сегодняшней игре против "Торонто" (5:2) забросил 40-ю шайбу в сезоне. Он отметил, что никогда не видел, чтобы кто-то играл так, как Овечкин.

Отметим, что это уже девятый сезон, когда россиянину удается достичь данной отметки.



– Не стоит удивляться достижениям Овечкина, его рекордам и голам. Он может забивать любым способом, – приводит слова Оши официальный русскоязычный сайт НХЛ. – И он очень стабилен в этом. Он снова забил 40 голов. Он забрасывает шайбы из года в год в каждой игре. Я никогда не видел, чтобы кто-то еще так играл.

Наши в Америке: 40 голов Овечкина