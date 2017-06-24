Ти. Джей. Оши: "Не сомневаюсь, что "Вашингтон" выиграет Кубок Стэнли в ближайшие пару лет"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши выразил уверенность в том, что команда завоюет Кубок Стэнли в ближайшие годы. Форвард продлил контракт с клубом, подписав восьмилетнее соглашение на сумму в 46 миллионов долларов.

Оши выступает за "Кэпиталз" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков. Также в его активе есть 4 гола и 8 результативных передачи с 13 играх плей-офф.

"У меня нет сомнений, что мы выиграем Кубок Стэнли в ближайшие пару лет", – приводит NoVa Caps слова Оши.