Ти. Джей. Оши: "На грубость в сторону Овечкина ответили голом в ворота "Торонто"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши после пятого матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Торонто" (2:1 ОТ) отметил, что команда расстроилась, когда увидела, что Александр Овечкин уходит в раздевлку из-за повреждения. В конце первого периода против россиянина грубо сыграл игрок "Мэйпл Ливз" Назем Кадри. Сразу после этого Оши открыл счет, а во втором периоде Овечкин вернулся в игру.

- Каждый игрок важен для команды, но есть только один Ови, - приводит пресс-служба НХЛ слова Оши. - Когда мы увидели, что с ним произошло, то занервничали и расстроились. Я думаю, мы правильно ответили на это, забив быстрый гол.