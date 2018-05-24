Ти Джей Оши: "Мы были абсолютно уверены в Холтби"

Форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши отметил игру голкипера команды Брэдена Холтби. Его команда обыграла "Тампу-Бэй" (4:0) в полуфинале Кубка Стэнли и пробилась в финал, где сыграет с "Вегасом".

"Мы всегда были абсолютно уверены в Холтце (Брэдене Холтби), - сказал форвард Ти-Джей Оши, чей дубль в шестом матче вернул "Кэпиталз" надежду на удачный исход серии после трех поражений подряд. - Когда у него (в конце регулярного чемпионата) немного не шла игра, нам казалось это редкостью, потому что до этого он был в своей лучшей форме два с половиной или даже три года подряд. Так что мы знали, что свою игру он обязательно найдет. Когда мы проиграли те два матча ("Коламбусу"), Холтц вернулся в ворота и с тех пор делает просто фантастическую работу. Он играет на кураже, отлично видит шайбу, и все ребята приносят себя в жертву перед его воротами. За все годы, что я смотрю плей-офф, командам, добивавшимся успеха, требовался вратарь, который был ее лучшим игроком. Холтц именно им сейчас для нас и является".

В этом матче вратарь отразил 29 бросков соперников.