Ти. Джей. Оши: "Мой отец страдает болезнью Альцгеймера, но он запомнит этот день"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши после победы над "Вегасом" (4:3, 4-1) в финале Кубка Стэнли отметил, что его отец, страдающий болезнью Альцгеймера, запомнит этот день. Сам форвард после победы не сдержал слез.

– Меня переполняют самые потрясающие чувства, если не учитывать мою свадьбу и рождение двух дочерей. Мой отец сегодня на трибуне. Ему был поставлен диагноз – болезнь Альцгеймера. Он забывает множество вещей, но я ставлю свою з*дницу, что он запомнит этот день, – цитирует Оши CBC.