Ти Джей Оши: "Мне все равно, что будет с Малкиным"

Нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши отметил, что чувствует себя хорошо после грязного приема со стороны форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина. Россиянин был удален до конца матча, который выиграл "Вашингтон" со счетом 2:1.

– Возможно, Малкин подумал, что я буду применять силовой прием, поэтому выставил плечо навстречу, – цитирует CBC Оши. – Я сам так иногда делаю. Просто не ожидал, что он так поступит при игре в большинстве.

Я прошел обследование. Со мной все хорошо. Малкин? Мне все равно, что с ним будет. Главное, что мы победили.