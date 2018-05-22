Ти Джей Оши: "Игра соперника всегда зависит от того, как они хотят действовать против Овечкина"

Нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши после победы над "Тампа-Бэй" в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли (3:0) отметил, что соперники плотно держали Александра Овечкина, что дало ему больше игрового пространства. На счету Оши - дубль.

- Игра соперника против нас всегда зависит от того, где Овечкин и как они хотят действовать против него, - цитирует официальный сайт НХЛ Оши. - Для меня достаточно пары футов, чтобы попытаться выйти в свободную зону. Бэкстрем или Кузнецов могут доставить шайбу под бросок, и мне остается найти щелочку.

Счет в серии плей-офф равный - 3:3.