15:01 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ти. Джей. Оши: "Если Овечкин не забросит 50 шайб, это не станет трагедией"

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Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши отметил, что результативность по-прежнему важна для капитана столичного клуба Александра Овечкина. В этом сезоне на счету российского форварда 47 (25+22) очков.

– Думаю, для Овечкина результативность по-прежнему важна, но плей-офф значит еще больше, – приводит официальный сайт НХЛ слова Оши. – Забрасывая по 50 шайб каждый год, нельзя так просто перестроиться, даже если ты не так много играешь. Мне кажется, что Алекс, как и мы все, уверен, что ему удастся забить 50 голов. Если нет – значит нет. Это не станет концом света.

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Материалы REN-TV

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