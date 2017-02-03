Ти. Джей. Оши: "Если Овечкин не забросит 50 шайб, это не станет трагедией"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши отметил, что результативность по-прежнему важна для капитана столичного клуба Александра Овечкина. В этом сезоне на счету российского форварда 47 (25+22) очков.

– Думаю, для Овечкина результативность по-прежнему важна, но плей-офф значит еще больше, – приводит официальный сайт НХЛ слова Оши. – Забрасывая по 50 шайб каждый год, нельзя так просто перестроиться, даже если ты не так много играешь. Мне кажется, что Алекс, как и мы все, уверен, что ему удастся забить 50 голов. Если нет – значит нет. Это не станет концом света.