Ти. Джей. Оши: "Думаю, я останусь в "Вашингтоне"

Нападающий "Вашингтона" Ти. Джей. Оши заявил, что не любит перемены и надеется, что останется в "Кэпиталз". Этим летом 30-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом.

– Мне нравится играть за "Кэпиталз", – цитирует The Washington Post Оши. – В данный момент я ничего не могу сказать о своем будущем. Я чувствую себя частью команды, одним из "Вашингтона". Думаю, я останусь здесь. Но если что-то поменяется, то пусть так и будет. Честно говоря, не люблю перемены. Никогда серьезно не задумывался о том, чтобы выйти на рынок свободных агентов.

В этом сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате, набрал 56 (33+23) очков, а также 12 (4+8) очков в 13 встречах Кубка Стэнли. За "Вашингтон" он играет с 2015 года.