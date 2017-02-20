Тэйлор Холл: "Нью-Джерси" не винит вратарей, мы не должны на них так полагаться"

Нападающий "Нью-Джерси" Тэйлор Холл подчеркнул, что команда не винит вратарей за поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Айлендерс" (4:6). По его словам, "Дэвилз" нужно работать над игрой в обороне.

- "Нью-Джерси" ни в чем не винит своих вратарей, они были очень стабильными на протяжении сезона, - приводит пресс-служба НХЛ слова Холла. - Нам нужно работать над тем, чтобы уменьшить количество опасных бросков по своим воротам. Нужно ограничивать число голевых моментов. Нельзя так сильно полагаться на голкиперов.