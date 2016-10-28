11:07 | ХОККЕЙ — НХЛ

Террьен доволен игрой Емелина в "Монреале"

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Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен высоко оценил игру защитника Алексея Емелина в новом сезоне. Специалист доволен действиями россиянина в паре с Ши Уэбером.

- Со старта сезона Емелин играет просто и надежно, поэтому мы повысили его до первой пары с Уэбером, - приводит официальный сайт НХЛ слова Террьена. - Мы решили попробовать такую связку, потому что он обладает физической силой. Непросто ему противодействовать. Это только начало сезона, и мы экспериментируем. Но нам нравится то, что мы видим.

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Материалы REN-TV

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